В семье успешной украинской телеведущей и блогера Леси Никитюк праздник. В субботу, 6 марта, ее мама Екатерина отмечает день рождения. Знаменитость поделилась фотографией с празднования, где позирует рядом с самой родной.

Телеведущая поделилась с более чем трёхмиллионной аудиторией подписчиков радостной новостью из семейной жизни. Леся поздравила маму с праздником и показала, какой образ выбрала для особенного дня.

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Редкое фото Леси Никитюк с мамой

Блогерша сделала фотографию в заведении, где происходило шумное празднование. Она предстала перед камерой в костюме салатового цвета, состоящего из мини-юбки и удлиненного пиджака. Также Никитюк надела соблазнительный черный топ. Волосы телеведущая уложила ровно, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с матовой помадой на губах.

Мама Леси позировала рядом с ней в изысканном платье темно-синего цвета и с длинным украшением на шее. Короткие волосы она аккуратно уложила, а на лице сделала легкий макияж.

Мама Кэт. Безгранично благодарна Богу, что ты моя мама! С Днем рожденья!

– написала Леся в публикации.

В комментариях подписчики блогерши также поздравляют ее маму и оставляют много приятных слов.