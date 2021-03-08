Как украинские звезды поздравляют с 8 Марта: яркая фотоподборка
8 Марта – один из самых прекрасных дней в году, которого ждет немало женщин. Он символизирует приход весны, тепла. Красавицы ждут подарки, приятные слова и романтические поступки от любимых. Для мужчин же часто 8 Марта становится настоящим испытанием. Как звезды празднуют и поздравляют в этом году – смотрите в яркой фотоподборке Showbiz 24.
Источник:24 канал
Известные люди отечественного шоу-бизнеса присоединились к поздравлениям с 8 Марта. Мужчины стремились сделать сюрпризы своим любимым и адресовали приятные слова украинским женщинам. Знаменитые красавицы также присоединились к поздравлениям. Смотрите подборку звездных поздравлений с нежным весенним днем на Showbiz 24.
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Украинские звезды поздравляют с 8 Марта
Дзидзьо
"Собираю все цветы весны в большой букет и дарю вам, мои королевы и принцессы", – написал в публикации артист.
Лилия Ребрик
"С праздником весны! Можно как угодно относиться к 8 Марта: можно его ненавидеть или наоборот – обожать, можно игнорировать, а можно – ждать с нетерпением! В конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы получить ароматный букет любимых цветов. Позволить кому-то побаловать себя или побаловать себя самой какой-нибудь безделушкой или наоборот – чем-то, чего давно хотелось и все откладывалось "на завтра". Конечно, пусть таким будет каждый день, но все мы знаем, что так не бывает, поэтому хотя бы раз в год можно себе позволить и большего!", – обратилась к женщинам актриса.
Александра Кучеренко
"Нельзя силой заставить цветок раскрыться! Природа сама знает лучше и прорвется через любые препятствия. Снова проходит год, снова непременно наступает весна. Она, как и женщина, дарит миру новую жизнь, надежду, красоту, любовь, радость, вдохновение, наполняет все вокруг смыслом и гармонией. С 8 Марта, девушки! Пусть будут все жизненные условия для того, чтобы каждая из нас расцвела своим самым ярким цветом!", – написала жена Дмитрия Комарова.
Злата Огневич
"В каждой из нас течет сила. Я называю ее женской силой. Когда мы с ней единое целое – происходят удивительные события в жизни! Девочки мои любимые, нежные и прекрасные! В своем желании покорить мир – сохраняйте себя, живую, настоящую. С праздником!", – поздравила исполнительница.
Оля Цибульская
"Ти зустріла її! Маленьку себе. Що ти їй скажеш?
Ніколи не мислила стратегіями⠀
І не дружила вигодами.
Ніколи не кохала за щось,
Завжди йшла і йду за емоціями. ⠀
Душа нарозхрист.⠀
Любов – та, що без пояснень і умовностей. ⠀
Завжди між страшно і мрію. ⠀
Напевно, в цьому вся жінка.⠀
Я не назву час і місце, куди маю прийти, ⠀
Але точно відчуваю, що на серці і хто поруч.⠀
Люблю тебе, дівчинко.
З весною!", – написала в публикации Цибульская.
Илона Гвоздева
"Дорогие мои, поздравляю всех нас женщин и девушек с 8 Марта, желаю нам весны в душе, любви в сердце, счастья в глазах и пусть наши мужчины всегда нас оберегают, защищают, любят и уважают", – присоединилась к поздравлениям хореограф.
Снежана Бабкина
"Девочки, мои дорогие! С праздником! Я желаю вам каждое утро выбирать себя счастливой! Себя чувственной! Себя наполненной! Себя любимой! Занимайтесь любовью внутри себя!!! Обнимаю вас крепко!", – написала в заметке жена Сергея Бабкина.
Настя Каменских
"Желаю, чтобы каждая девочка, девушка и женщина каждый день чувствовала себя особенной. Потому что так и есть! Каждая из нас уникальна и многогранна. Мы умеем быть такими разными, успевать делать столько вещей! Украшать мир, радовать окружающих, дарить любовь своим вторым половинкам и принимать любовь со счастьем и благодарностью. Летать в космос, и делать невероятные научные открытия! Управлять огромным бизнесом и создавать в доме волшебный уют! Дарить жизнь и заботиться о семье! Вдохновлять взглядом и добрым словом, восхищать, будоражить, быть добрыми, нежными, чувственными. Мы всегда можем быть самой собой, выбирать любую профессию или призвание, испытывать любые эмоции. Мы разные! И в этом и есть наша суперсила! Обнимаю каждую из вас! Пусть весна и праздник каждый день будет в душе!", – с нежностью поздравила певица.
Андрей Дикий
"Мои любимые! Я самый счастливый на свете! Люблю больше жизни!", – трогательно поздравил муж Лилии Ребрик.
Григорий Решетник
"Девушки, с праздником весны вас! Вы невероятные и самые лучшие, вы смысл нашей жизни! Будьте любимыми и счастливыми", – написал телеведущий.
Юлия Санина
"С праздником! Девушки, вы – мое вдохновение. Ваши истории в наших песнях. Пусть они будут счастливыми!", – написала в публикации исполнительница.
Кристина Решетник
"Девушки, женщины, мамочки, бабушки, с праздником вас! С 8 Марта! Будьте счастливы и пусть весна всегда будет в ваших сердцах!", – с нежностью поздравила жена Григория Решетника.
Тина Кароль
"С 8 Марта, мои разные: чувственные, уютные, нежные, сильные и решительные!", – поздравила в публикации артистка.
Олег Винник
"Самые очаровательные, самые нужные наши девушки, с вашим праздником, с праздником весны! Вы даете нам ангельские крылья и силы! Силы жить, творить и носить вас на руках!", – написал в заметке певец.
Ирина Федишин
"Всех с праздником! Пусть в сердце всегда будет весна!", – написала Федишин.
Катя Осадчая
"Девушки, женщины, мамы, бабушки и прабабушки, поздравляю с весенним праздником! Пусть этот день будет хорошей причиной для родных освободить вас от домашних дел и подарить цветы. Хорошего вам выходного дня!", – поздравила телеведущая.
Юрий Горбунов
"Любимые наши! С праздником весны! Желаю тепла, нежности, любви и вдохновения! Любим вас!", – написал в публикации ведущий.
SLAVIA
"С праздником нас, богини, княгини, королевы, музы, звездочки, цветочки! Пусть настоящие мужчины нам делают комплименты, дарят цветы и, чтобы сегодня подарил немножко больше любви тот единственный, обладатель сердца", – написала в публикации певица.
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