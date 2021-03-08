8 Марта – один из самых прекрасных дней в году, которого ждет немало женщин. Он символизирует приход весны, тепла. Красавицы ждут подарки, приятные слова и романтические поступки от любимых. Для мужчин же часто 8 Марта становится настоящим испытанием. Как звезды празднуют и поздравляют в этом году – смотрите в яркой фотоподборке Showbiz 24.

Известные люди отечественного шоу-бизнеса присоединились к поздравлениям с 8 Марта. Мужчины стремились сделать сюрпризы своим любимым и адресовали приятные слова украинским женщинам. Знаменитые красавицы также присоединились к поздравлениям. Смотрите подборку звездных поздравлений с нежным весенним днем на Showbiz 24.

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Украинские звезды поздравляют с 8 Марта

Дзидзьо

"Собираю все цветы весны в большой букет и дарю вам, мои королевы и принцессы", – написал в публикации артист.

Лилия Ребрик

"С праздником весны! Можно как угодно относиться к 8 Марта: можно его ненавидеть или наоборот – обожать, можно игнорировать, а можно – ждать с нетерпением! В конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы получить ароматный букет любимых цветов. Позволить кому-то побаловать себя или побаловать себя самой какой-нибудь безделушкой или наоборот – чем-то, чего давно хотелось и все откладывалось "на завтра". Конечно, пусть таким будет каждый день, но все мы знаем, что так не бывает, поэтому хотя бы раз в год можно себе позволить и большего!", – обратилась к женщинам актриса.

Александра Кучеренко

"Нельзя силой заставить цветок раскрыться! Природа сама знает лучше и прорвется через любые препятствия. Снова проходит год, снова непременно наступает весна. Она, как и женщина, дарит миру новую жизнь, надежду, красоту, любовь, радость, вдохновение, наполняет все вокруг смыслом и гармонией. С 8 Марта, девушки! Пусть будут все жизненные условия для того, чтобы каждая из нас расцвела своим самым ярким цветом!", – написала жена Дмитрия Комарова.

Злата Огневич

"В каждой из нас течет сила. Я называю ее женской силой. Когда мы с ней единое целое – происходят удивительные события в жизни! Девочки мои любимые, нежные и прекрасные! В своем желании покорить мир – сохраняйте себя, живую, настоящую. С праздником!", – поздравила исполнительница.

Оля Цибульская

"Ти зустріла її! Маленьку себе. Що ти їй скажеш?

Ніколи не мислила стратегіями⠀

І не дружила вигодами.

Ніколи не кохала за щось,

Завжди йшла і йду за емоціями. ⠀

Душа нарозхрист.⠀

Любов – та, що без пояснень і умовностей. ⠀

Завжди між страшно і мрію. ⠀

Напевно, в цьому вся жінка.⠀

Я не назву час і місце, куди маю прийти, ⠀

Але точно відчуваю, що на серці і хто поруч.⠀

Люблю тебе, дівчинко.

З весною!", – написала в публикации Цибульская.

Илона Гвоздева

"Дорогие мои, поздравляю всех нас женщин и девушек с 8 Марта, желаю нам весны в душе, любви в сердце, счастья в глазах и пусть наши мужчины всегда нас оберегают, защищают, любят и уважают", – присоединилась к поздравлениям хореограф.

Снежана Бабкина

"Девочки, мои дорогие! С праздником! Я желаю вам каждое утро выбирать себя счастливой! Себя чувственной! Себя наполненной! Себя любимой! Занимайтесь любовью внутри себя!!! Обнимаю вас крепко!", – написала в заметке жена Сергея Бабкина.

Настя Каменских

"Желаю, чтобы каждая девочка, девушка и женщина каждый день чувствовала себя особенной. Потому что так и есть! Каждая из нас уникальна и многогранна. Мы умеем быть такими разными, успевать делать столько вещей! Украшать мир, радовать окружающих, дарить любовь своим вторым половинкам и принимать любовь со счастьем и благодарностью. Летать в космос, и делать невероятные научные открытия! Управлять огромным бизнесом и создавать в доме волшебный уют! Дарить жизнь и заботиться о семье! Вдохновлять взглядом и добрым словом, восхищать, будоражить, быть добрыми, нежными, чувственными. Мы всегда можем быть самой собой, выбирать любую профессию или призвание, испытывать любые эмоции. Мы разные! И в этом и есть наша суперсила! Обнимаю каждую из вас! Пусть весна и праздник каждый день будет в душе!", – с нежностью поздравила певица.

Андрей Дикий