Телеведущая является одной из тех знаменитостей, которые предпочитают держать личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Пока Леся не рассекречивает в отношениях ли, но часто публикует в личном блоге фотографии с большими букетами цветов.

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Леся Никитюк похвасталась подарком от тайного поклонника

Блоггерка сфотографировалась, стоя перед зеркалом в бежевой кофте и яркой зеленой шубе. Волосы уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах, которые выделила черным карандашом. На шее у Леси было жемчужное ожерелье, а в ушах – лаконичные серьги.

В руках девушка держала огромный букет тюльпанов. Под фото в шутку отметила, что ей постоянно кто-то оставляет под дверью цветы, но ошибается номером квартиры.

Кто-то у дверей постоянно оставляет цветы, но хочу напомнить, что я живу в 135-й квартире, а не в 54-й. И на 15-м этаже, а не на 3-м,

– написала Никитюк.



Леся Никитюк с букетом цветов / Фото из инстаграмма блоггерки

Уже не в первый раз блоггерка показывает букет от тайного поклонника. Недавно звезда была у родителей в Хмельницком, но поклонник нашел ведущую и там и прислал огромный букет красных роз. Такой, что едва поместился в ее Porsche.

А перед этим Никитюк обращалась к коллегам, которые якобы комментировали отношения с ней. Звезда призвала мужчин взять себя в руки и ничего не рассказывать.