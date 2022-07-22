Известная украинская телеведущая Леся Никитюк во время войны продемонстрировала и свой певческий талант, выпуская песни, в которых смеялась над врагом. На днях вышла новая ее композиция, однако она проникнута печалью и болью.
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Леся Никитюк выпустила новую песню
Волонтер презентовала трек "Голубые глаза". Она посвятила песню всем украинским защитникам, особенно погибшему другу.
Посвящаю всем, кто защищает нашу Украину. А особенно моему другу Денису Рихтеру, погибшему в Луганской области…
– сообщила Леся Никитюк.
Музыку к песне блоггерши написал Руслан Квинта. В ролике изображены щемящие кадры с украинскими военными.
Леся Никитюк – "Голубые глаза": смотрите видео онлайн
Реакция сети
Трогательный клип и песня однозначно произвела впечатление на поклонников. В комментариях они делятся мыслями о новом треке.
- "Песня спокойная, слова касаются струн сердца.... Невероятное видео, наши храбрые, несгибаемые.... Спасибо! Вместе к победе. Все будет Украина";
- "Ох, Ивановна... И развеселить можете и коснуться сокровенных струн души! Настоящая украинка";
- "Спасибо, Леся! Нашим защитникам сил и здоровья";
- "Очень трогательная и прекрасная композиция и чрезвычайное исполнение, спасибо, Леся, за трек";
- "Продолжайте петь, пожалуйста, у вас это прекрасно выходит";
- "Браво, нежная, грустная, но по-своему сильная песня! Пусть все возвращаются живыми";
- "Лесь, Вы – молодец! Очень тяжело от всего, что творится в нашей стране. Спасибо, что поделились своими эмоциями! Боже, храни Украину";