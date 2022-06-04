34-летняя Леся Никитюк выпустила коллабу с легендой украинской эстрады и народным артистом Украины Степаном Гигой. 4 июня его хит "Цей сон", выпущенный 17 лет назад, зазвучал по-новому.

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Леся Никитюк заколабила "Цей сон" со Степаном Гигой

Телеведущая спела о страшном сне россиян, где на Красной площади – полигон, на Курилах – японцы, в Мавзолее – Степан Бандера, а на федеральных каналах – Арестович.

Смеяться над россиянами не надоест, наверное, никогда, потому что они регулярно подбрасывают новые поводы для стеба. Новая песня – попытка представить, что будет с россиянами, если воплотятся в жизнь их самые большие страхи. Эта история для поднятия морального духа украинцев,

– прокомментировала Леся Никитюк для "Нового канала".

"Мы сильны и обязательно победим! И эта песня заряжена на победу! С нами Бог, с нами правда, с нами ВСУ – все защитники и защитницы", – вдохновенно добавила звезда.

Леся Никитюк – Цей сон: смотрите видео онлайн

Текст песни "Цей сон" Леси Никитюк

Україна вернула кордон!

Красна площа тепер – полігон.

За Уралом панує Китай,

А Курили — японський то край.

На Росії щодня повна діч,

І тривога лунає всю ніч!

"Ще не вмерла" співають в ОРДЛО,

А у бункері здохло пуйло!

Цей сон, цей сон,

Мені щоночі сниться.

Крізь сон, крізь сон

Моє лице сміється.

Цей сон, цей сон

Мене не покидає –

Яка краса,

Коли там підгорає!

Бачать орки вночі страшний сон,

Як надзюрив на них пес Патрон,

А цигани приблизно за рік

Розпилили північний потік.

У ефірах на "раша-тудей"

Арестович лякає людей,

В мавзолеї Бандера лежить,

І "Червона калина" звучить!

Цей сон, цей сон,

Мені щоночі сниться.

Крізь сон, крізь сон

Моє лице сміється.

Цей сон, цей сон

Мене не покидає –

Яка краса,

Коли там підгорає!

К слову, это не первый юмористический трек Леси Никитюк: