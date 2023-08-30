Попрощалась с блондом, – Леся Никитюк кардинально изменила имидж: как телеведущая теперь выглядит

30 августа 2023, 12:10
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Леся Никитюк

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк шокировала фанатов переменами в имидже. Она решила покрасить волосы.

Знаменитость попрощалась со своим блондом и теперь стала брюнеткой. Поклонники и звездные коллеги отметили, что Леси так очень подходит.

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Леся Никитюк кардинально сменила имидж

Звезда выбрала трендовую покраску. Она стала брюнеткой и одновременно оставила передние пряди волос светлыми.

Попрощалась с блондом,
– отметила телеведущая.

Реакция сети

Подписчики написали много комплиментов для Леси, звезды также присоединились к ним в комментариях:

  • Даша Квиткова: "Вау";
  • Наталка Денисенко: "Красавица";
  • Таня Парфильева: "Ну что за красотка";
  • Виктория Маремуха: "Как тебе хорошо";
  • Виктория Булитко: "Красавица";
  • Украинский шеф-повар Владимир Ярославский также оставил в комментариях под фото положительный эмодзи.

Украинские звезды, которые также недавно поменяли имидж

  • Дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл вернулась в Украину и похвасталась новым имиджем. Она покрасила русые пряди в более темный каштановый оттенок.
  • Андрей Хветкевич, которого все помнят из шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич, также поэкспериментировал с цветом волос. Он перекрасил свои черные волосы в платиновый блонд.
  • В июле украинский ведущий Никита Добрынин решил сбрить бороду.
  • Блогер Александр Волошин также отважился на смену прически. Раньше у него была стрижка в стиле кроп – выбритые волосы по бокам и длинная челка, окрашенная в белый цвет. Теперь блоггер решил состричь челку – и сделал это собственноручно.
  • На днях ресторатор Эктор Хименес Браво решил кардинально изменить имидж. Он побрился налисо и подстриг бороду.
Автор: Софія Хомишин