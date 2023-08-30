Знаменитость попрощалась со своим блондом и теперь стала брюнеткой. Поклонники и звездные коллеги отметили, что Леси так очень подходит.
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Леся Никитюк кардинально сменила имидж
Звезда выбрала трендовую покраску. Она стала брюнеткой и одновременно оставила передние пряди волос светлыми.
Попрощалась с блондом,
– отметила телеведущая.
Реакция сети
Подписчики написали много комплиментов для Леси, звезды также присоединились к ним в комментариях:
- Даша Квиткова: "Вау";
- Наталка Денисенко: "Красавица";
- Таня Парфильева: "Ну что за красотка";
- Виктория Маремуха: "Как тебе хорошо";
- Виктория Булитко: "Красавица";
- Украинский шеф-повар Владимир Ярославский также оставил в комментариях под фото положительный эмодзи.
Украинские звезды, которые также недавно поменяли имидж
- Дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл вернулась в Украину и похвасталась новым имиджем. Она покрасила русые пряди в более темный каштановый оттенок.
- Андрей Хветкевич, которого все помнят из шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич, также поэкспериментировал с цветом волос. Он перекрасил свои черные волосы в платиновый блонд.
- В июле украинский ведущий Никита Добрынин решил сбрить бороду.