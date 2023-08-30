Знаменитость попрощалась со своим блондом и теперь стала брюнеткой. Поклонники и звездные коллеги отметили, что Леси так очень подходит.

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Леся Никитюк кардинально сменила имидж

Звезда выбрала трендовую покраску. Она стала брюнеткой и одновременно оставила передние пряди волос светлыми.

Попрощалась с блондом,
– отметила телеведущая.

Реакция сети

Подписчики написали много комплиментов для Леси, звезды также присоединились к ним в комментариях:

  • Даша Квиткова: "Вау";
  • Наталка Денисенко: "Красавица";
  • Таня Парфильева: "Ну что за красотка";
  • Виктория Маремуха: "Как тебе хорошо";
  • Виктория Булитко: "Красавица";
  • Украинский шеф-повар Владимир Ярославский также оставил в комментариях под фото положительный эмодзи.

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