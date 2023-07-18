Блогер показал, как отреагировали подписчики. Поклонницы отметили, что Добрынину так очень подходит, а еще добавили, что он теперь выглядит гораздо моложе. К тому же мужчина поделился реакцией своего сына Льва.
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Как Никита Добрынин выглядит без бороды
Никита Добрынин без бороды / скриншот с инстаграмм-сторис
Реакция сети и сына
Блогер поделился реакцией своих подписчиков на изменения во внешности:
- "Сразу минус 10 лет";
- "Сразу выглядишь моложе";
- "Молодой и красивый, а еще появится дополнительная площадь для поцелуев".
Кроме того, Добрынин показал, как отреагировал его 2-летний сын Лев. Мужчина забирал сына из садика уже со сбритой бородой. Следовательно, сын не сразу его узнал и был немного шокирован. Лев не понимал, куда исчезла папина борода.
Лев впервые увидел папу без бороды / Скриншот с инстаграм-сторис