Знаменитість попрощалася зі своїм блондом і тепер стала брюнеткою. Шанувальники та зіркові колеги зауважили, що Лесі так дуже личить.

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Леся Нікітюк кардинально змінила імідж

Зірка вибрала трендове фарбування. Вона стала брюнеткою та водночас залишила передні пасма волосся світлими.

Попрощалась з блондом,
– зазначила телеведуча.

Реакція мережі

Підписники написали багато компліментів Лесі, зірки також долучилися до них в коментарях:

  • Даша Квіткова: "Вау";
  • Наталка Денисенко: "Красуня";
  • Таня Парфільєва: "Ну що за красуня";
  • Вікторія Маремуха: "Як тобі гарно";
  • Вікторія Булітко: "Гарнюня";
  • Український шеф-кухар Володимир Ярославський також залишив у коментарях під фото позитивне емодзі.

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