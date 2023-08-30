Знаменитість попрощалася зі своїм блондом і тепер стала брюнеткою. Шанувальники та зіркові колеги зауважили, що Лесі так дуже личить.
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Леся Нікітюк кардинально змінила імідж
Зірка вибрала трендове фарбування. Вона стала брюнеткою та водночас залишила передні пасма волосся світлими.
Попрощалась з блондом,
– зазначила телеведуча.
Реакція мережі
Підписники написали багато компліментів Лесі, зірки також долучилися до них в коментарях:
- Даша Квіткова: "Вау";
- Наталка Денисенко: "Красуня";
- Таня Парфільєва: "Ну що за красуня";
- Вікторія Маремуха: "Як тобі гарно";
- Вікторія Булітко: "Гарнюня";
- Український шеф-кухар Володимир Ярославський також залишив у коментарях під фото позитивне емодзі.
Українські зірки, які також нещодавно змінили імідж
- Донька Ольги Фреймут Злата Мітчелл повернулася в Україну та похвалилась новим іміджем. Вона пофарбувала русяві пасма у темніший каштановий відтінок.
- Андрій Хветкевич, якого всі пам'ятають з шоу "Холостячка-2" зі Златою Огнєвіч, також поекспериментував з кольором волосся. Він перефарбував своє чорняве волосся в платиновий блонд.
- В липні український ведучий Нікіта Добринін вирішив збрити бороду.