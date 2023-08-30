Знаменитість попрощалася зі своїм блондом і тепер стала брюнеткою. Шанувальники та зіркові колеги зауважили, що Лесі так дуже личить.

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Леся Нікітюк кардинально змінила імідж

Зірка вибрала трендове фарбування. Вона стала брюнеткою та водночас залишила передні пасма волосся світлими.

Попрощалась з блондом,

– зазначила телеведуча.

Реакція мережі

Підписники написали багато компліментів Лесі, зірки також долучилися до них в коментарях:

Даша Квіткова : "Вау";

: "Вау"; Наталка Денисенко : "Красуня";

: "Красуня"; Таня Парфільєва: "Ну що за красуня";

"Ну що за красуня"; Вікторія Маремуха : "Як тобі гарно";

: "Як тобі гарно"; Вікторія Булітко : "Гарнюня";

: "Гарнюня"; Український шеф-кухар Володимир Ярославський також залишив у коментарях під фото позитивне емодзі.

Українські зірки, які також нещодавно змінили імідж