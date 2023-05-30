Имидж Хветкевич сменил сразу после свадьбы с бойфрендом, колумбийцем Фелипе. Украинец показал фото после окраски в салоне.

Интересно Хветкевич признался, как семья восприняла каминг-аут и сказал любимый на участие в "Холостячке"

Сам Хветкевич признается, что решился на перемены, чтобы выйти из зоны комфорта и попробовать что-нибудь новое. На фотографиях видно, что он перекрасил свои черноволосые волосы в платиновый блонд.

Платиновый блонд – новый я! Изменения – это хорошо, особенно когда вы выходите из зоны комфорта, чтобы исследовать новые горизонты,

– написал участник "Холостячки-2".



Хветкевич изменил цвет волос / Фото с его инстаграммы

Кстати, его подруга и певица Злата Огневич уже оценила новую прическу Андрея. По ее словам, Хветкевичу подходит белый цвет волос.

Поклонники написали Хветкевичу несколько комплиментов по поводу новой прически:

"Хорошо и трендово!"

"Вам очень подходит, супер, такой яркий".

"Тебе очень хорошо с новым цветом".

"Вы молодец! Смелый и искренний! Новый образ Вам подходит!"

"Вау! Круто как! Измени прям в самое сердечко".

"Андрей, вам очень подходят изменения".

Добавим, что Андрей продолжает заниматься своей физической формой и посещает спортзал. Это помогает ему держать тело в тонусе.

"Быть в форме - это не только выглядеть хорошо, но и чувствовать себя прекрасно! Невероятно, как после тренировки поднимается настроение и появляется бодрость", - поделился бизнесмен.



Хветкевич изменил цвет волос / Фото с его инстаграм-сторис

Еще в мае Андрей Хветкевич официально заключил брак со своим партнером Фелипе. Пара сыграла свадьбу в Мексике на берегу Тихого океана. На свадьбу он пригласил и Злату Огневич, ведь остался со звездой в дружеских отношениях

Напомним, что Андрей Хветкевич совершил каминг-аут в августе 2022 года. Злата Огневич одна из первых поздравила невест. Интересно, что мама Андрея Хветкевича удивилась, потому что "это была неожиданность".