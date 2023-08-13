Дочь ведущей Ольги Фреймут поделилась новыми фотографиями с поклонниками. Она рассказала, что решилась на смену имиджа.

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Злата Митчелл изменила образ

17-летняя Злата предстала с новым цветом волос. Она покрасила русые пряди в более темный каштановый оттенок.

Я не оставлю свои волосы в покое. Стала даже еще темнее. Тот, кто год назад сказал мне стать блондинкой, действительно имел наихудшие намерения,

– поделилась Злата Митчелл.



Злата Митчелл / Фото с инстаграм-сториз

Звездная дочь позировала в стильном образе. Она надела темно-серою твидовою мини-юбку и светло-серый топ.



Злата Митчелл / Фото с инстаграм-сториз

Дочь Фреймут вернулась в Украину

Злата Митчелл живет в США и, похоже, вернулась в Украину. Она показалась в одном из столичных салонов, а также анонсировала танцевальный мастер-класс в студии Open Art Studio в Киеве.