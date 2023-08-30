Название лаконично подобрано к сути самого видео, поскольку на протяжении всего ролика Птушкин почти ничего не говорил. Лишь к концу видео он объяснил, почему снял его. По словам Антона, этот выпуск рассказывает о перезагрузке, поскольку за полтора года войны его психологическое состояние сильно ухудшилось.

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Антон Птушкин выпустил тревел-видео впервые за время войны

Новый выпуск стал нетипичным для блоггера. Птушкин не комментировал происходящее в кадре. Он погрузил зрителей в атмосферу и природную красоту Карпат только благодаря изменению ракурсов, пейзажей и звуков.

Это первое тревел-видео, которое я снял с начала полномасштабного вторжения. Путешествия сейчас неуместны. Все мое внимание занимает то, что происходит в стране. Этот выпуск не столько о путешествии, сколько о перезагрузке,

– отметил блоггер.

"Эти 1,5 года полномасштабной войны были очень сложны в психологическом плане, потому что мы все находимся под влиянием стресса. Мне лично этот период очень непросто дался. У меня было эмбарго на радость, ведь нельзя радоваться, когда ежедневно погибают люди, города уничтожаются. Но в это же время нужно давать себе иногда возможность радоваться и переключаться, потому что так ты поддерживаешь свое психоэмоциональное состояние и можешь быть более эффективным для своей страны", — добавил Антон.

Видео Антона Птушкина о Карпатах: смотрите онлайн

Реакция поклонников

В комментариях под видео все были очень рады возвращению Антона. Они поблагодарили его за созданный контент и написали много приятных слов:

"Очень соскучились по тебе и твоему творчеству, Антон. Береги себя!";

"Я из Казахстана! Всем сердцем люблю и переживаю за Украину! Люблю Карпаты, Львов, Ивано-Франковск, Киев! Люблю Птушкина и все его работы";

"Смотрю и плачу. Так соскучилась по тебе, Антон, за парнем из "Решки". За прошлой жизнью, мирной и открытой. Люблю Украину всем сердцем. С любовью из Казахстана";

"Антон, спасибо, что не забросил канал! Мы очень рады твоему возвращению";

"Пол часа со слезами на глазах и с комом в горле. Спасибо тебе, за то, что вернулся";

"Очень тяжело жить обычной жизнью, когда знаешь, что вокруг столько горя и смертей и, действительно, словами это не описать, это можно выразить только своими чувствами! Спасибо за видео";

"Как же мы соскучились. Спасибо, Антон, за красоту, за чудесное сочетание природы и музыки! Как же хороша наша Украина, наши люди";

"Это шедевр! Антон, вы не блоггер и не тревел-обозреватель. Вы – режиссер и постановщик невероятных сцен и ракурсов! Браво".

Отметим, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Антон также создал новый канал. Первое видео на нем появилось 21 мая 2022 года. Тогда ролик впервые за время карьеры блоггера вышел на украинском. Всего он опубликовал 5 видео на том ютуб-канале, последнее вышло 13 июля прошлого года.