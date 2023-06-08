Очень больно: Леся Никитюк расплакалась из-за кадров последствий подрыва ГЭС на Херсонщине
Источник:Леся Никитюк
Телеведущая Леся Никитюк отреагировала на последствия взрыва Каховской ГЭС. Звезда не смогла сдержать слез, увидев жуткие кадры из Херсонской области. Она также предложила помощь пострадавшим от затопления.
Украина еще много лет будет преодолевать последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС. Однако сейчас важно спасти людей из затопленных домов и территорий. Кадры из Херсона доводят украинцев до слез. От увиденных видео заплакала и Леся Никитюк.
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Телеведущая заботится о пострадавших в Херсонской области. Она со слезами на глазах высказалась о трагедии.
Пришла с работы… наконец-то можно поплакать… С*ка от этого ужаса. И это не кошмар. Это просто ужас. Террористы, б**дь,
– написала Леся Никитюк.
Ведущая выложила фото с заплаканными глазами. Уже утром в соцсетях она написала важные слова: "Преступления россиян не смыть водой".
Леся Никитюк расплакалась из-за событий на Херсонщине / Фото с ее инстаграм-сторис
Как другие звезды отреагировали на подрыв Каховской ГЭС:
- Маша Ефросинина назвала эту катастрофу почти вторым Чернобылем. Звезда обвинила мир в бездействии. В частности, ее возмутило "молчание" Греты Тунберг и Илона Маска.
- Екатерина Осадчая тоже шокирована "озабоченностью" мира. Она обратилась к Красному Кресту, чтобы они эвакуировали местных из затопленной оккупированной Херсонщины, потому что россияне не помогают людям.
- Злата Огневич тоже не смогла сдержать слез из-за подрыва Каховской ГЭС. Она заявила, что ее сердце раз разбито... “К большому сожалению, некоторый вид хищников имеет численную популяцию. Действия этой популяции вышли из-под контроля», – сказала певица.
- Светлана Тарабарова В первые часы после трагедии сообщила об эвакуации из ее родной Херсонщины. Она напомнила о том, что Херсон – одним из первых испытал на себе ужасы "русского мира", а теперь снова страдает.
- Андрей Бедняков, Ольга Сумская и другие звезды призывают позаботиться о животных – по возможности эвакуироваться вместе с ними или по крайней мере отвязать и отпустить.
- А Руслана показала архивные кадры по Каховской ГЭС. Артистка приезжала туда в 2019 году, чтобы снять сюжет о чистой энергии.