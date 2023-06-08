Очень больно: Леся Никитюк расплакалась из-за кадров последствий подрыва ГЭС на Херсонщине

Телеведущая Леся Никитюк отреагировала на последствия взрыва Каховской ГЭС. Звезда не смогла сдержать слез, увидев жуткие кадры из Херсонской области. Она также предложила помощь пострадавшим от затопления.

Украина еще много лет будет преодолевать последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС. Однако сейчас важно спасти людей из затопленных домов и территорий. Кадры из Херсона доводят украинцев до слез. От увиденных видео заплакала и Леся Никитюк.

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Телеведущая заботится о пострадавших в Херсонской области. Она со слезами на глазах высказалась о трагедии.

Пришла с работы… наконец-то можно поплакать… С*ка от этого ужаса. И это не кошмар. Это просто ужас. Террористы, б**дь,

– написала Леся Никитюк.

Ведущая выложила фото с заплаканными глазами. Уже утром в соцсетях она написала важные слова: "Преступления россиян не смыть водой".



Леся Никитюк расплакалась из-за событий на Херсонщине / Фото с ее инстаграм-сторис

Как другие звезды отреагировали на подрыв Каховской ГЭС: