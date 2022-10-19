Ведущая "Le Маршрутки" и "Пары на миллион" (Новый канал) также запустила патриотический флешмоб, который уже поддержали тысячи украинцев.

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Говорят, в день рождения можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. Я велела. Хочу, чтобы Украина победила проклятого врага и чтобы все, кто защищает родную землю, вернулись домой живые и невредимые. Чтобы наши люди вернулись в свои родные города, а наши украинские детки снова разбежались по родным школам. Вот такое желание,

– поделилась именинница.



Леся Никитюк отмечает день рождения! / Фото с инстаграмма звезды

Также в день рождения Леся Никитюк запустила патриотический флешмоб на своей странице в Instagram.

"Пишем в комментариях Слава Украине... Героям Слава! – обратилась к подписчикам ведущая Нового канала. – И пусть этих комментов будет тысячи… Уверена, энергия сделает свое дело! А пожелания, если кто хочет, пишите мне в директ… Я одела очки , села в кресло-качалку, потому что уже годы (Смеется ). Спасибо. Вы у меня лучшие!" – добавила Леся.

Желаем Леси Никитюк исполнения всех ее желаний и мечтаний и побольше счастливых моментов! И ждем ее по понедельникам на Новом канале в 20:00 в проекте "Пара на миллион".

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