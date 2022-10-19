Ведущая "Le Маршрутки" и "Пары на миллион" (Новый канал) также запустила патриотический флешмоб, который уже поддержали тысячи украинцев.
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Говорят, в день рождения можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. Я велела. Хочу, чтобы Украина победила проклятого врага и чтобы все, кто защищает родную землю, вернулись домой живые и невредимые. Чтобы наши люди вернулись в свои родные города, а наши украинские детки снова разбежались по родным школам. Вот такое желание,
– поделилась именинница.
Леся Никитюк отмечает день рождения! / Фото с инстаграмма звезды
Также в день рождения Леся Никитюк запустила патриотический флешмоб на своей странице в Instagram.
"Пишем в комментариях Слава Украине... Героям Слава! – обратилась к подписчикам ведущая Нового канала. – И пусть этих комментов будет тысячи… Уверена, энергия сделает свое дело! А пожелания, если кто хочет, пишите мне в директ… Я одела очки , села в кресло-качалку, потому что уже годы (Смеется ). Спасибо. Вы у меня лучшие!" – добавила Леся.
Желаем Леси Никитюк исполнения всех ее желаний и мечтаний и побольше счастливых моментов! И ждем ее по понедельникам на Новом канале в 20:00 в проекте "Пара на миллион".
Кто еще праздновал день рождения последние две недели
- В сложные последние недели в Украине из-за обстрелов россиян свой день рождения отмечала Нина Матвиенко. Ее праздник пришелся на 10 октября, когда по всей стране были нанесены ракетные удары.
- На следующий день 32-й день рождения встретила вокалистка The Hardkiss, которая попросила всех задонатить в ВСУ в честь ее праздника.
- В тот же день отметила праздник концертная напарница Андрея Данилко – Инна Билоконь. Он показал редкое фото своей сценической "мамы".
- 17 октября, когда Киев обстреляли из дронов-камикадзе россияне, 39-й праздник отметил ведущий Григорий Решетник. Он попросил присоединиться к сбору Фонда Reshetnik Family, который шоумен вместе с супругой основал в день годовщины их свадьбы.
- 18 октября свой юбилей, 40 лет, также встретил клавишник группы "Антитела" Сергей Вусик, который до конца августа вместе с Тополей и Жолудем находился в зоне боевых действий.