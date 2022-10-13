Данилко и Белоконь знакомы еще со студенческих лет. Они вместе учились в Полтавском торговом училище. Уже долго вместе работают, оба являются любимцами публики.
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Данилко поздравил Белоконь с днем рождения
В день рождения коллеги Данилко опубликовал в сети ее редкое фото. На снимке Инна изображена такой, какой есть в повседневной жизни: с макияжем, без платка и очков.
Вчера наша именинница отметила свой день рождения. Любим, целуем, обожаем,
– написал Андрей под фото.
Инна Белоконь / Фото из инстаграмма Верки Сердючки
Отметим, недавно день рождения отметил и сам Данилко. 2 октября ему исполнилось 49 лет. Этот день артист провел в компании самых близких друзей, среди которых была Билоконь. По случаю праздника Андрей организовал посиделки в своей киевской квартире. Примечательно, что гости были в патриотических нарядах.