После второго тревожного дня, где в Украине существует угроза мощных ракетных атак со стороны России, Санина встречает свой день рождения. Женщина, вероятно, не празднует, поскольку трагические события омрачают весь дух особого дня. Тем не менее, она попросила продолжать поддерживать украинское войско.

К слову Мы вас ненавидим, – Каменских жестко обратилась к россиянам, которые радуются обстрелам Украины

"Еще один день массированного обстрела и террора по всей территории Украины. Больше ничего для меня не имеет значения сегодня. Болит "во всех областях". Если любите меня – задонатьте еще разок на ВСУ. А я загадаю сегодня нашу скорейшую победу и болезненное наказание всем причастным к этому хоррору", – написала именинница и опубликовала фото с поврежденной крышей от обстрела в Киеве, на котором развевается чуть обгоревший украинский флаг, а также другие кадры с разрушениями города.

Реакция сети

Фанаты сразу же поддержали любимую певицу в такое печальное время и верят, что ее пожелания обязательно сбудутся:

"С днем ​​рождения, Юличко! Донатим! И не перестаем верить в ВСУ!";

"Задонатила! С днем ​​рождения, Юлю! Победа скоро";

"Юля, Вы имеете магическую способность – все ваши желания рано или поздно сбываются! Так что, пожалуйста, загадайте сегодня, в свой день рождения, две важные вещи. Самую желанную победу Украины и конец рашистской федерации! Обнимаем";

"Любим, донатим и поздравляем с днем ​​рождения! Итого к победе!";

"С днем ​​рождения! Очень вас любим, донат сделан, в ВСУ верим! Пусть этот весь ужас поскорее закончится и мы сможем все вместе встретиться на ваших невероятных концертах";

"С днем ​​рождения, самая любимая рок-дива. Все обязательно будет хорошо!";

"Задонатила еще раз и еще раз! Много любви! С днем ​​рождения, Юля! Скоро победим!!

"Юля, с днем ​​рождения!!! Мы донатим и верим, что скоро встретимся во время концертов тура после победы".

Следует добавить, что накануне, 10 октября, свой юбилей праздновала народная артистка Украины Нина Матвиенко, ей исполнилось 75 лет. Женщина в видео рассказала, что с ней все хорошо и она не теряет веры в Украину и народ.