17 октября утром в Киеве прозвучала воздушная тревога, после которой слышны взрывы в Шевченковском районе. В жилой дом попал дрон-камикадзе, в результате чего 16 человек потеряли квартиру.

К слову Егор Гордеев рассказал, как сильно пострадал его дом в Шевченковском районе Киева.

Григорию Решетнику исполнилось 39

В тот же день украинский ведущий Григорий Решетник отметил день рождения. Ему исполнилось 39 лет.

Сложное утро… сложный год… Но я всем сердцем верю в Украину и несокрушимый украинский народ! Мы обязательно победим и отпразднуем! Как я себе частенько говорю – "Прорвемся". Берегите себя, верьте, любите жизнь и никогда не сдавайтесь!

– поделился ведущий вдохновенными словами.

Григорий Решетник добавил, что в качестве подарка для него его поклонники могут приобщиться к сбору Фонда Reshetnik Family. Шоумен вместе с супругой основал благотворительный фонд в день годовщины их свадьбы.

Григорий Решетник / Фото из инстаграма шоумена

В сети телеведущего поздравляют с днем рождения в комментариях – как звезды, так и коллеги и поклонники, и даже бывшие "Холостяки":

"Гриша, с днем рождения";

"с днем рождения, бро";

"Мирного неба! Любим и обнимаем";

"Оставайтесь всегда таким же искренним и положительным человеком";

"Крепкого здоровья, творческого вдохновения, мирного неба и скорейшей победы".

Не смогла не поздравить мужа и Кристина Решетник. Она опубликовала трогательные семейные фотографии и обратилась к Григорию.

"Любимый, несмотря на все, что происходит вокруг – сегодня твой день. Мы со всем справимся, победа скоро будет за Украиной и мы вместе будем развивать нашу страну. Знаю, что мир - это твое самое большое желание, так что пусть оно осуществится как можно скорее. Люблю тебя, моя вселенная, благодарю тебя за наших невероятных сыновей".