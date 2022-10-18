Украинцы еще раз показывают, что свет победит тьму. В воскресенье, 16 октября, еще одна семья стала больше. Родителем стал ведущий телеканала М1 Андрей Черновол.
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Андрей Черновол второй раз стал отцом
Андрей и его любимая Алена воспитывают сына. Во время войны их семья стала еще больше. Теперь у пары родился еще один сынишка. В инстаграм-сторисе Черновол опубликовал трогательное фото малыша, где показал его маленькую ручку.
Один из самых счастливых дней в моей жизни. В нашей с Аленой жизни,
– подписал фото Андрей.
Андрей Черновол второй раз стал отцом / Cкриншот инстаграм-сторис ведущего
Известно, что Алена рожала в Киеве. Она не уезжала за границу, вместе с мужем и сыном была дома, готовилась ко вторым родам. Пара нетерпеливо ждала встречи с сынишкой. Андрей и Алена мечтают о мирном будущем для детей в свободной Украине.
Дети, родившиеся во время войны
- Певица Вера Кекелия летом вторично стала мамой. из-за войны она уехала в Грузию, хотела, чтобы сын родился в безопасности. Однако там не обошлось без проблем.
- 15 октября самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина впервые стала мамой. Спортсменка сообщила радостное известие в своих соцсетях.
- Украинская модель и блоггер Виктория Маремуха, которая имеет свободные отношения с мужем, стала мамой в начале сентября.