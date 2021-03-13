Успешная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк отправилась в Стамбул. Там звезда прошла обследование организма, а теперь наслаждается теплыми весенними днями.

Знаменитость полетела в Стамбул вместе с родными. Там она каждый год проходит полное обследование организма. После диагностики и посещения врачей звезда еще на несколько дней осталась в этом городе. Она решила насладиться весенней Турцией.

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Леся Никитюк на водной прогулке по Босфору

В теплый солнечный день блогерша позировала на роскошной яхте. Она предстала перед камерой на фоне домов и невероятно чистой, бирюзовой водички Босфора.

Леся выбрала для прогулки комфортный и стильный наряд. На фотографиях знаменитость изображена в черных кожаных брюках и удлиненной рубашке голубого цвета. Поверх рубашки звезда надела белый кардиган с красными и синими полосками, застегивающимся на пуговицы.

Волосы Никитюк уложила ровно, они красиво развевались на ветру. На лице народная любимица сделала макияж в естественных оттенках. Среди аксессуаров look телеведущей дополнили серьги-кольца и солнцезащитные очки.

"Роскошная водная прогулка по Босфору!" – написала Леся в публикации.

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Стильные аутфиты Леси Никитюк: