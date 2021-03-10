Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк обнародовала фотографию из аэропорта. Знаменитость сообщила, что вместе с родными летит в клинику, расположенную в Стамбуле, чтобы пройти плановое ежегодное обследование.

Леся Никитюк решила не откладывать обследование, которое вместе с родными проходит ежегодно. В условиях карантина она отправилась в Стамбул, где будет проверять состояние здоровья в одной из клиник.

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Леся Никитюк полетела в Стамбул

Народная любимица сфотографировалась на трапе самолета. Она предстала перед камерой в белом спортивном костюме и солнцезащитных очках. Волосы ведущая уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.

В публикации Никитюк рассказала, что летит в Турцию. Леся поделилась, что раз в год вместе с семьей летает туда на обследование организма. Для диагностики знаменитость выбрала одну из клиник Стамбула.

Хотя в мире до сих пор активно распространяется коронавирусная инфекция, Леся решила не пропускать плановое обследование.