Леся Никитюк вместе с семьей полетела на обследование в клинику Стамбула
Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк обнародовала фотографию из аэропорта. Знаменитость сообщила, что вместе с родными летит в клинику, расположенную в Стамбуле, чтобы пройти плановое ежегодное обследование.
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Леся Никитюк решила не откладывать обследование, которое вместе с родными проходит ежегодно. В условиях карантина она отправилась в Стамбул, где будет проверять состояние здоровья в одной из клиник.
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Леся Никитюк полетела в Стамбул
Народная любимица сфотографировалась на трапе самолета. Она предстала перед камерой в белом спортивном костюме и солнцезащитных очках. Волосы ведущая уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.
В публикации Никитюк рассказала, что летит в Турцию. Леся поделилась, что раз в год вместе с семьей летает туда на обследование организма. Для диагностики знаменитость выбрала одну из клиник Стамбула.
Хотя в мире до сих пор активно распространяется коронавирусная инфекция, Леся решила не пропускать плановое обследование.
В комментариях подписчики Никитюк интересуются, сколько стоит такое обследование, а также спрашивают, почему она выбрала именно Стамбул, а не Украину.
- А как же поддержка украинских больниц? Или за границей лучше?
- Почему в Киеве нельзя этого сделать?
- У нас все то же, для чего куда-то летать?
- В Украине нет специалистов?
Есть и те поклонники, которые желают Леси хорошего путешествия и оставляют комплименты.
- Леся, ты, как всегда, красавица!
- Очень интересно. Ждем подробности.
- Хорошего путешествия!
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