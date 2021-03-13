Успішна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк відправилася у Стамбул. Там зірка пройшла обстеження організму, а тепер насолоджується теплими весняними днями.

Знаменитість полетіла у Стамбул разом із рідними. Там вона щороку проходить повне обстеження організму. Після діагностики та відвідування лікарів зірка ще на декілька днів залишилася в цьому місті. Вона вирішила насолодитися весняною Туреччиною.

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Леся Нікітюк на водній прогулянці Босфором

У теплий сонячний день блогерка позувала на розкішній яхті. Вона постала перед камерою на тлі будинків та неймовірно чистої, бірюзової водички Босфору.

Леся обрала для прогулянки комфортне та стильне вбрання. На фотографіях знаменитість зображена у чорних шкіряних штанах і подовженій сорочці блакитного кольору. Поверх сорочки зірка одягнула білий кардиган з червоними та синіми смужками, що застібався на ґудзики.

Волосся Нікітюк вклала рівно, воно гарно майоріло на вітрі. На обличчі народна улюблениця зробила макіяж у природних відтінках. Серед аксесуарів look телеведучої доповнили сережки-кільця та сонцезахисні окуляри.

"Розкішна водна прогулянка Босфором!", – написала Леся в публікації.

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Стильні аутфіти Лесі Нікітюк: