Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась новым фото. Звезда продемонстрировала стильный повседневный образ в блестящей кофточке.

Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк активно развивает свой инстаграм-блог, поэтому часто публикует там различные фото. На днях звезда снова похвасталась образом.

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Образ Леси Никитюк

Звезда устроила небольшую домашнюю фотосъемку. Недавно она уже вернулась домой с роскошного отдыха на Мальдивах.

Леся Никитюк предстала перед камерой в высокой блестящей бежевой кофточке с длинным рукавом. Она соединила верх с юбкой в тон. Повседневный аутфит телеведущая дополнила яркими деталями: массивными серьгами-кольцами, кольцом и длинной цепочкой с подвеской.

На лице Леся Никитюк сделала легкий макияж с акцентом на естественности. Она слегка подчеркнула ресницы тушью и накрасила губы прозрачным блеском.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Поклонников покорил новый образ телеведущей: