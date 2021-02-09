В блестящей кофточке: Леся Никитюк показала повседневный образ – фото
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась новым фото. Звезда продемонстрировала стильный повседневный образ в блестящей кофточке.
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк активно развивает свой инстаграм-блог, поэтому часто публикует там различные фото. На днях звезда снова похвасталась образом.
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Образ Леси Никитюк
Звезда устроила небольшую домашнюю фотосъемку. Недавно она уже вернулась домой с роскошного отдыха на Мальдивах.
Леся Никитюк предстала перед камерой в высокой блестящей бежевой кофточке с длинным рукавом. Она соединила верх с юбкой в тон. Повседневный аутфит телеведущая дополнила яркими деталями: массивными серьгами-кольцами, кольцом и длинной цепочкой с подвеской.
На лице Леся Никитюк сделала легкий макияж с акцентом на естественности. Она слегка подчеркнула ресницы тушью и накрасила губы прозрачным блеском.
Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Поклонников покорил новый образ телеведущей:
- Какая красивая Леся;
- Какая же красивая;
- Наша красавица;
- Прекрасная;
- Ты очень откровенна и искренна;
- Такая красивая.
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