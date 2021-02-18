Леся Никитюк показала стильный образ в дерзком наряде: фото
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась новым фото с поклонниками. Она продемонстрировала стильный образ в черном наряде.
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк часто делится с поклонниками моментами из своей жизни. На днях она обнародовала новый образ.
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Образ Леси Никитюк
Звезда позировала перед камерой в стильном черном костюме. Она выбрала мини-юбку и короткий жакет, позволивший похвастаться хрупкой талией и стройными ногами.
Леся Никитюк дополнила образ аксессуарами. Она украсила шею тонкой цепочкой, уши – серьгами-кольцами. Массивные золотые кольца добавили женственности и привлекательности.
Длинные белокурые волосы телеведущая уложила в привычную прическу, она их распустила и выпрямила. Красивый look завершил макияж. Леся Никитюк подчеркнула глаза длинными стрелками, а губы накрасила пудровой матовой помадой.
Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Поклонников покорили новые фото телеведущей:
- Ты нереально красива;
- Самая красивая;
- Красавица;
- Божественная.
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