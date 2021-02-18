Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась новым фото с поклонниками. Она продемонстрировала стильный образ в черном наряде.

Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк часто делится с поклонниками моментами из своей жизни. На днях она обнародовала новый образ.

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Образ Леси Никитюк

Звезда позировала перед камерой в стильном черном костюме. Она выбрала мини-юбку и короткий жакет, позволивший похвастаться хрупкой талией и стройными ногами.

Леся Никитюк дополнила образ аксессуарами. Она украсила шею тонкой цепочкой, уши – серьгами-кольцами. Массивные золотые кольца добавили женственности и привлекательности.

Длинные белокурые волосы телеведущая уложила в привычную прическу, она их распустила и выпрямила. Красивый look завершил макияж. Леся Никитюк подчеркнула глаза длинными стрелками, а губы накрасила пудровой матовой помадой.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Поклонников покорили новые фото телеведущей: