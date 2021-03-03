Леся Никитюк поразила эффектным образом в леопардовой блузке: эффектное фото
Успешная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк в очередной раз поразила поклонников безупречным внешним видом. Она предстала перед камерой в блузке с леопардовым принтом.
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Леся Никитюк продолжает диктовать тренды украинским модницам. Она знает, как в любом месте и когда-либо выглядеть эффектно, и умело подчеркивает прелести своего роскошного тела.
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Стильный образ Леси Никитюк
Телеведущая позировала на камеру, облокотившись на стол. На фотографии она изображена в черной кожаной юбке и блузке с леопардовым принтом, под которой был топ черного цвета.
Часть белокурых волос красавица собрала в высокий хвост, а остальные оставила распущенными. Также несколько локонов спадали на лицо, что добавляло образу нежности. Макияж Леся сделала в коричневых оттенках – с акцентом на глазах и помадой нюдового цвета на губах. Дополнила аутфит лаконичной подвеской на шее.
Леся Никитюк в леопардовой блузке / Фото из инстаграма Леси Никитюк
В комментариях подписчики блогера отмечают, что она очень красивая и выглядит безупречно.
- Хорошая киса!
- Очаровательная девушка!
- Супер! Красавица!
- Шикарно!
- Какая же вы красивая!
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