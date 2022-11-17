Леся Никитюк перепела хит Софии Ротару: трек об освобожденном Херсоне, что разрывает интернет

С начала полномасштабной войны Леся Никитюк принялась поддерживать боевой дух украинцев песнями. В ее репертуаре появился трек об освобожденном Херсоне. Интересно, что это кавер на русскоязычный хит Софии Ротару "Только этого мало".

Премьера иронического сингла Леси Никитюк состоялась 16 ноября. На обложке она изображена среди арбузов, а из-за спины у нее расцветает хлопок, время от времени встречающийся во временно оккупированных Россией городах. В сутки трек набрал 55 тысяч прослушиваний, сотни комментариев и продолжает разрывать интернет.

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Леся Никитюк перепела хит Ротару – теперь он об освобождении Херсона

Шлягер Софии Ротату "Только этого мало", выпущенный в 80-е, зазвучал по-новому. Теперь он не только украиноязычный, но и посвящен подвигам украинских воинов в Херсонской области.

"Ось і літо пройшло. Ми Херсон відібрали, але люди кричать: "Тільки нам цього мало". Тільки, тільки, тільки, тільки українцям це мало. Повернеться Донбас із Луганськом і Криком. Посміхнемося ми і Залужному крикнем: "Тільки, тільки, тільки, тільки українцям це мало". На Кремлі вже тризуб, і русня повтікала. Ще полізете раз, буде місця вам мало. Тільки, тільки, тільки, тільки буде місця вам мало", – спела Леся Никитюк.

Леся Никитюк – Тільки тільки: слушайте песню онлайн

В комментариях, как обычно, отреагировали бурно. Публика даже предполагает, что Никитюк может подсидеть таких поп-див как Тина Кароль и Оля Полякова:

"Браво, Лесюня! Давно ждала твой новый хит! Это именно то, что нужно сейчас! Слава Украине. Слава ВСУ";

"Это круто! Спасибо за моральную поддержку! Сергей Дмитриевич прав, вам стоит только захотеть, и вы станете звездой номер один среди наших певиц! Полякова и Кароль, вам пора поджать булки";

"Леся Ивановна, вы открылись для меня с новой стороны. Браво! Первый раз слышу ваш голос в песне. У вас очень хороший голос. Да и вы очень талантливая девушка. Спасибо вам за ваше творчество";

"На сцене кого только нет, а такой чувственный харизматический голос прятали от нас столько времени";

"Это то, что надо, твои песни дают настроение даже в такое время. Спасибо, уже в плейлисте. Победа за нами".

Следует напомнить, что еще в марте Леся Никитюк выпустила песню-троллинг российской пропаганды – "Сіла птаха" о "биологическом оружии" в Украине, которое делает детей похожими на Бандеру и стирает из памяти русский язык. Потом она заколабила со Степаном Гигой – перепела его хит "Цей сон", а на пару из Jerry Heil постебала россиян, бегущих от "хлопков" в Крыму – "Душевно, по-домашнему".

Однако в репертуаре телеведущей не только саркастические песни. В июле она выпустила чувственный трек "Блакитні очі", который посвятила погибшему другу Денису Рихтеру. Он погиб в Луганской области.