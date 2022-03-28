Телеведущая и блоггер Леся Никитюк находит время для того, чтобы подбадривать украинцев. На днях она записала песню, высмеяв русскую пропаганду.

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Леся Никитюк записала "биологическую песню"

Ведущая перепела знаменитую песню "Сіла птаха" на новый лад, заменив слова. Она записала трек о "биологическом оружии" в Украине, которое делает детей похожими на Бандеру и стирает из памяти русский язык. Так Леся Никитюк потролила кремлевскую пропаганду.

Ловите новую биологическую песню от нашей компании,

– поделилась звезда.

Леся Никитюк – "Сіла птаха": смотрите видео

Напомним , украинские артисты именно в композициях выражают эмоции и чувства, которые озабочены из-за полномасштабной войны. Многие звезды уже выпустили вдохновляющие и подбадривающие треки – их можно прослушать по ссылке .

Текст песни Леси Никитюк

Сіла птаха українська жовтокрила

на паркані москалівського Кремля –

новий вірус розпиляти прилетіла,

щоб не було в світі більше москаля.

Тую птаху вчені західні ростили

у таємних голуб'ятнях за Дніпром.

Електронний чіп у голову їй вшили,

щоб Росію вона мітила гівном.

Тая птаха пострашніше байрактара,

баб із неба буде оплодотворять.

І всі діти будуть схожі на Бандеру,

і не зможуть по-кацапськи розмовлять.

А іще в нас на озброєнні є гуси –

вони в небі літаки таранять всі.

Мітять влучно голуби піхоту руських,

потім кучно серуть градом горобці.

Бійтесь, суки, бо у нас "на Украине"

навіть в миші офіцерське є звання.

В лісі й полі, під землею і на небі

ненавидять усім серцем москаля.