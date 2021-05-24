Блогер поделилась обольстительным фото с более 3,7-миллионной аудиторией подписчиков. Она в очередной раз похвасталась безупречным внешним видом и фигурой.
Жарко Леся Никитюк выпятила упругие ягодицы в белом бикини: горячие фото с курорта
Откровенный образ Леси Никитюк
Знаменитость томно позировала в гримерке. Она предстала перед камерой в джинсах и белом топе, который подчеркнул бюст. Леся похвасталась стройной талией, а также выпятила пышные ягодицы.
Волосы телеведущая уложила в легкие локоны. На лице она сделала безупречный макияж в натуральных оттенках с блестками на веках и матовой помадой на губах.
Соблазнительный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Эротические фото Леси Никитюк
- Телеведущая засветила аппетитные формы в купальнике на отдыхе в Турции.
- Блогер позировала на камеру в бюстгальтере и джинсах с разрезами.
- Знаменитость обольстительно позировала в блестящем бикини.