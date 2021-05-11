На фоне неспокойного моря и зеленого скалистого побережья Леся Никитюк появилась в красивом сплошном купальнике. Пляжный наряд черного цвета с высокими разрезами на бедрах совершил белая надпись.

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Волосы знаменитость распустила и подобрала стильные солнцезащитные очки. Она предстала перед камерой в соблазнительной позе, выставив ножку вперед. Так, Леся Никитюк сделала акцент на стройных длинных ножках, которым завидует половина украинского шоу-биза. Обольстительное декольте позволило засветить аппетитную грудь.



Леся Никитюк в купальнике / Фото из инстаграма ведущей

"Собирайте подруг и просто летите прочь! Куда-то на моречко, в хороший отельчик, побольше купальников и хороших шмоток. Устройте себе приключение, организуйте девичник", – посоветовала звезда, которая назвала себя VIP-тамадой. Похоже, за развлекательную программу в Турции отвечала именно она.



Леся Никитюк в купальнике / Фото из инстаграма ведущей