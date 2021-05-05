Звезда покорила 3,6-миллионную аудиторию новыми дерзкими фото. Леся Никитюк готовится к съемкам 11 сезона шоу "Кто сверху", поэтому вскоре роскошных аутфитов в ее гардеробе станет больше. Один из них она уже эффектно продемонстрировала в личном блоге.

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Смелый образ Леси Никитюк

Перед камерами ведущая появилась в наряде от известного украинского бренда the Coat, который принадлежит модельеру Екатерине Сильченко. На ней светлые облегающие джинсы с соблазнительными разрезами на бедрах и удлиненный джинсовый жакет. Леся Никитюк не стала подбирать топ или рубашку, а появилась в кадре в стильном бюстгальтере цвета хаки.

Знаменитость засветила стройную талию, которую подчеркнула завязками, и соблазнительную грудь. В Египте она много времени проводила в бассейне и на пляже, поэтому теперь щеголяет подтянутым загорелым телом. Смелый образ Леся Никитюк завершила босоножками на устойчивых прозрачных каблуках.

Волосы ведущая немного накрутила и собрала в объемный хвост. Стилисты сделали ей роскошный макияж с акцентом на глаза и нежно-розовой помадой. Стильный look Никитюк довершила лаконичными аксессуарами – красными серьгами и бусами.

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