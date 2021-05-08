Известная украинская артистка Леся Никитюк отдыхает в элитном отеле в Турции. Она взбудоражила воображение поклонников новыми фото из отпуска.

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Горячие фото Леси Никитюк

Знаменитость предстала перед объективом на гамаке на фоне моря. Она лежала на подушке и пледе, а рядом с ней отдыхал миловидный котик.

Леся Никитюк выбрала для отдыха блестящий купальник бордово-фиолетового цвета, удачно подчеркивавший роскошные формы знаменитости. Соблазнительный образ звезда дополнила тонким золотым браслетом на руке, цепочками на шее и солнцезащитными очками.

Телеведущая распустила длинные волосы и надела стильную соломенную шляпу. На лице Леся Никитюк не делала макияж, поэтому смогла похвастаться и естественной красотой.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Заметим, на этом же гамаке Леся Никитюк релаксировала в сентябре. Тогда звезда также завела сеть соблазнительными снимками.

Поклонников захватили сексапильные кадры Леси Никитюк. Свои впечатления они пишут в комментариях: