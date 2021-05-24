Блогерка поділилася звабливим фото з понад 3,7-мільйонною аудиторією підписників. Вона вкотре похизувалася бездоганним зовнішнім виглядом і фігурою.
Спекотно Леся Нікітюк випнула пружні сідниці в білому бікіні: гарячі фото з курорту
Відвертий образ Лесі Нікітюк
Знаменитість млосно позувала у гримерці. Вона постала перед камерою у джинсах і білому топі, який підкреслив бюст. Леся похизувалася стрункою талією, а також випнула пишні сідниці.
Волосся телеведуча вклала у легкі локони. На обличчі вона зробила бездоганний макіяж у натуральних відтінках з блискітками на повіках і матовою помадою на губах.
Спокусливий образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Еротичні фото Лесі Нікітюк
- Телеведуча засвітила апетитні форми в купальнику на відпочинку в Туреччині.
- Блогерка позувала на камеру в бюстгальтері та джинсах з розрізами.
- Знаменитість звабливо позувала у блискучому бікіні.