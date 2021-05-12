Леся Никитюк продолжает будоражить воображение поклонников эротическим контентом. Она в очередной раз опубликовала несколько жарких кадров в купальнике.
Стоит увидеть Леся Никитюк засветила аппетитные формы в Турции: жаркие кадры в купальнике
Сексуальные фото Леси Никитюк
Блогер позировала у бассейна в Турции. Она предстала перед камерой в белом бикини с золотистым принтом и обнаженной спинкой. Купальник также обнажил упругие ягодицы знаменитости.
Леся решила поэкспериментировать с фотошопом и увеличила ягодицы на фото. В заметке под фото в шутку отметила, что на ночь намазалась кремом от Ким Кардашьян и получила вот такой результат.
Леся Никитюк в откровенном бикини / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Однако звезда опубликовала и свое оригинальное фото, где показала естественные формы. Поклонники отмечают, что натуральная красота знаменитости ничем не хуже формы Ким Кардашьян.
На голову Никитюк надела соломенную шляпу, волосы были влажными после плавания, а на лицо ведущая не наносила макияж.
Леся Никитюк в откровенном бикини / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Подписчики Леси Никитюк в комментариях засыпают ее комплиментами.
- "Ваши лучше! Обожаю ваше чувство юмора!"
- "У вас свои ягодицы лучше тех, что "после крема"!"
- "Леся, натуральные орешки всегда лучше!"