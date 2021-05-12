Леся Никитюк продолжает будоражить воображение поклонников эротическим контентом. Она в очередной раз опубликовала несколько жарких кадров в купальнике.

Стоит увидеть Леся Никитюк засветила аппетитные формы в Турции: жаркие кадры в купальнике

Сексуальные фото Леси Никитюк

Блогер позировала у бассейна в Турции. Она предстала перед камерой в белом бикини с золотистым принтом и обнаженной спинкой. Купальник также обнажил упругие ягодицы знаменитости.

Леся решила поэкспериментировать с фотошопом и увеличила ягодицы на фото. В заметке под фото в шутку отметила, что на ночь намазалась кремом от Ким Кардашьян и получила вот такой результат.



Леся Никитюк в откровенном бикини / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Однако звезда опубликовала и свое оригинальное фото, где показала естественные формы. Поклонники отмечают, что натуральная красота знаменитости ничем не хуже формы Ким Кардашьян.

На голову Никитюк надела соломенную шляпу, волосы были влажными после плавания, а на лицо ведущая не наносила макияж.



Леся Никитюк в откровенном бикини / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Подписчики Леси Никитюк в комментариях засыпают ее комплиментами.