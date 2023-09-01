Ксения Мишина впервые за полномасштабную войну привезла маму из оккупированного Крыма в Украину

Актриса Ксения Мишина еще во время отдыха в Израиле встретилась со своими родителями, жившими в оккупированном Крыму. После этого звезда вместе с мамой приехала в Украину.

Актриса не сообщила, как долго мама Мишиной – Наталья – пробудет в Украине. Напомним, что ранее родители звезды жили в оккупированном Крыму.

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Ксения Мишина в конце августа вместе с сыном Платоном отдохнула в Израиле, где могла провести время со своими родителями.

30 августа пора возвращаться в Украину, ведь сину актрисы 1 сентября нужно было идти в школу. Однако Мишина решила еще немного времени провести с близким человеком, поэтому забрала свою маму домой.

Радостной новостью актриса поделилась в инстаграмм-сторисе. Она призналась поклонникам, что приехала с сыном и мамой в Украину.



Ксения Мишина привезла маму в Украину / Скриншот из инстаграмм-сторис

После тяжелой дороги из Израиля семья остановилась на время во Львове, чтобы отдохнуть и насладиться прогулками по городу.

Вечером Мишина отправилась в Киев. Дома их встретила няня. Приехала ли мама звезды в столицу – неизвестно. Ксения не показывала общие фото.



Няня встретила Мишину с сыном дома / Скриншот с инстаграм-сторис

Где живут родители Ксении Мишиной