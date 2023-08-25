Украинская актриса Ксения Мишина вместе с сыном недавно отправилась на отдых в Израиль. Там она проводит время вместе с родными.

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Ксения Мишина показала фото с родителями

В Израиле актриса встретилась с родителями – сначала с мамой, а затем с отцом. Они проводят время всей семьей, ведь в Израиле живет прабабушка Ксении.

Актриса опубликовала в сети общие кадры.



Ксения Мишина с родителями / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, в Израиле в Ксении Мишиной возникли проблемы с жильем. Она сняла жилье, но обещанные фотографии совсем не соответствовали реальности. В доме было грязно и пыльно.

Отношения Мишиной с родителями