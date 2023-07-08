Раньше Мишина показывала видео встречи с мамой. Тогда она призналась, что не занимала ее уже 2,5 года, потому что женщина живет в оккупированном Крыму.

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На днях украинская актриса поделилась с поклонниками новым видео. В нстаграме Ксения Мишина разместила ролик, где, не сдерживая слез, крепко целует и обнимает маму. Очевидно, актриса прощалась с мамой, потому что уже возвращается в Украину.

Также на видео есть сын звезды, 11-летний Платон, которого крепко зацеловала бабушка.

В посте к видео Мишина призналась, что для нее каждая встреча с родным человеком стала большой ценностью.

Так жутко чувствовать, что родители уже давно не рядом и ты уже сама утром варишь себе кашу… Теперь каждая встреча – большая ценность. Существует ли что-то дороже родительских объятий? Не позволяйте никому и ничему разрушить это. Обнимите своих родителей, если они рядом. Позвоните, если далеко,

– призвала Мишина.

Украинцы поддержали звезду в комментариях. Многие поклонники тоже давно не видели своих родных:

"Я бы тоже сейчас крепко обняла свою семью, уже больше года не виделись, родные под оккупацией".

"Так чувственно, что слезы обратились в глаза. Я свою маму не занимала уже два года".

"Как ужасно, что война так поделила семьи. Скорее бы это кончилось и все родные воссоединились".

"Вы начались с их любви" – я даже расплакалась".

"Так трогательно, вплоть до мурашек!"

"Семья – это самое дорогое, что у нас есть, цените каждый миг, проведенный вместе. Обнимайте чаще родителей, приезжайте в гости, пока есть к кому, они всегда ждут нас…"

Напомним, что мама Ксении Мишиной живет в оккупированном Крыму. Женщина прилетела в Турцию, чтобы увидеться с дочерью. Сама актриса была в последний раз в оккупированном Крыму накануне полномасштабного вторжения.

К слову, в мае этого года Ксения Мишина не хотела комментировать вопрос о родителях, проживающих в оккупированном Крыму. Она называла эту тему очень личной и болезненной для нее, намекая на сложности в отношениях.