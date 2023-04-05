Актриса отметила, что у нее прекрасные отношения с родителями. Ранее Ксения Мишина говорила, что это очень болезненная тема для нее, ведь жизнь разъединила с семьей.

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Часто хейтеры упрекают Ксению Мишину за то, что ее родители не уехали из оккупированного Крыма. Однако сама актриса из-за этого не отвернулась от родных, а продолжает общение.

Это личный выбор каждого, общаться или нет. Для меня это большая ценность. Мне без разницы. Для меня родители – это большая ценность, чтобы там не было. Надеюсь, что мы скоро туда поедем. Это такое тоже место силы,

– отметила Ксения Мишина.

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Кстати, мама и папа Мишиной – это единственные люди, которые поддержали дочь в самые трудные времена, когда Ксения вступила в театральный. Сначала все было идеально, но потом она встретила своего мужа, от которого забеременела, но он бросил ее.

Ранее Ксения Мишина показывала фото с мамой Натальей, еще в 2021 году приезжавшей к ней в гости в столицу.

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