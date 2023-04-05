Актриса отметила, что у нее прекрасные отношения с родителями. Ранее Ксения Мишина говорила, что это очень болезненная тема для нее, ведь жизнь разъединила с семьей.
К теме Сделал выводы, – Ксения Мишина призналась, как прошла первая встреча ее сына с родным отцом
Часто хейтеры упрекают Ксению Мишину за то, что ее родители не уехали из оккупированного Крыма. Однако сама актриса из-за этого не отвернулась от родных, а продолжает общение.
Это личный выбор каждого, общаться или нет. Для меня это большая ценность. Мне без разницы. Для меня родители – это большая ценность, чтобы там не было. Надеюсь, что мы скоро туда поедем. Это такое тоже место силы,
– отметила Ксения Мишина.
Смотрите интервью с Ксенией Мишиной: видео ЖВЛ
Кстати, мама и папа Мишиной – это единственные люди, которые поддержали дочь в самые трудные времена, когда Ксения вступила в театральный. Сначала все было идеально, но потом она встретила своего мужа, от которого забеременела, но он бросил ее.
Ранее Ксения Мишина показывала фото с мамой Натальей, еще в 2021 году приезжавшей к ней в гости в столицу.
Что известно о поездках Ксении Мишиной в оккупированный Крым
- Последний раз в оккупированном Крыму актриса была в январе 2022 года – приезжала к маме и показывала дом, в котором прошло ее детство, школу, ходила на рынок.
- В прошлом году она очень часто наведывалась в Севастополь и даже возила туда жениха из "Холостячки" Александра Эллерта. А в июле, после громкого расставания, отдыхала с подругами в Ялте.
- В июне 2020 года в интервью ютуб-каналу Rostyslove Production Мишина рассказывала, что родители "очень любят свою землю, свой дом", поэтому переезжать в Киев не хотят.
- А уже после того, как во время войны утонул крейсер "Москва", актриса написала в своем инстаграмме: "Мой дом точно стал чудовищем, которое пытается сожрать своего ребенка… У меня больше нет дома. Его забрали, и я давно отгоревала эту потерю".