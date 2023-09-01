Актриса не сообщила, как долго мама Мишиной – Наталья – пробудет в Украине. Напомним, что ранее родители звезды жили в оккупированном Крыму.
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Ксения Мишина в конце августа вместе с сыном Платоном отдохнула в Израиле, где могла провести время со своими родителями.
30 августа пора возвращаться в Украину, ведь сину актрисы 1 сентября нужно было идти в школу. Однако Мишина решила еще немного времени провести с близким человеком, поэтому забрала свою маму домой.
Радостной новостью актриса поделилась в инстаграмм-сторисе. Она призналась поклонникам, что приехала с сыном и мамой в Украину.
Ксения Мишина привезла маму в Украину / Скриншот из инстаграмм-сторис
После тяжелой дороги из Израиля семья остановилась на время во Львове, чтобы отдохнуть и насладиться прогулками по городу.
Вечером Мишина отправилась в Киев. Дома их встретила няня. Приехала ли мама звезды в столицу – неизвестно. Ксения не показывала общие фото.
Няня встретила Мишину с сыном дома / Скриншот с инстаграм-сторис
Где живут родители Ксении Мишиной
- После оккупации Крыма родные актрисы продолжили жить в Севастополе. Семья не могла часто видеться, поэтому в июле этого года Мишина впервые за 1,5 года. встретилась с мамой во время поездки в Турцию.
- А недавно актриса встретилась с родителями в Тель-Авиве, где уже долгое время обитает ее прабабушка.
- Ранее Мишина говорила, что отношения с родителями – это очень болезненная тема для нее, ведь жизнь разъединила их. Часто актрисы упрекают в том, что ее родители не покидают оккупированный Крым. Но для нее очень важно продолжать общение с родными.