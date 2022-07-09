Будем привыкать к тревогам, – Ксения Мишина вернулась в Киев с 10-летним сыном

Из Киева Ксения Мишина сбежала в первый день войны, 24 февраля. До апреля она жила на западе Украины, а затем выехала на съемки в Бельгию. В пятницу, 8 июля, актриса с сыном вернулись домой.

Из Бельгии 33-летняя Ксения Мишина ехала за рулем своего автомобиля. Во Львове она встретилась с подругой-журналисткой Алиной Доротюк, а к утру отправилась в Киев.

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Ксения Мишина о возвращении в Киев

Я дома. Такие ощущения крутые. Теперь с Платохой будем привыкать к тревогам, но надеяться, что их скоро совсем не станет,

– заявила Ксения Мишина.

Звезда отметила, что местность на Западе страны и на Киевщине очень отличается, ведь там "тихая сельская жизнь, горы, аисты, ухоженные дома", а по дороге в столицу она увидела десятки разрушенных домов и бизнесов.

"Ну какого х*ра эта чернь решила изменить нам жизнь и кого-то освободить? Ну какого?" – эмоционально написала актриса. Мишина призналась, что Киев больше не будет для нее таким, как до 24 февраля. Прежде всего потому, что в нем не хватает ее родных.

"Пока был проект, я много работала, параллельно делая дела и заботясь о сыне. Думать было некогда, а сейчас есть. И я поняла, что мой Киев будет совсем другой, ведь там не хватает многих близких мне людей. В этот Новый год мы будто почувствовали и чудом собрались в Киеве такой большой семьей. Это было очень душевно и весело. А сейчас мне приходится принять тот факт, что я не знаю, когда я увижу и обниму маму и папу", – поделилась актриса.

Ксения Мишина прокомментировала возвращение в Киев / Фото из инстаграм-сторис актрисы

Кто из звезд недавно вернулся в Украину

Певица Оля Полякова приехала в Киев из Франции и вместе с Максом Барским дала концерт в метро на станции "Майдан Независимости".

приехала в Киев из Франции и вместе с Максом Барским дала концерт в метро на станции "Майдан Независимости". Артистка Тина Кароль также дома под Киевом. В инстаграме она похвасталась урожаем черешни и показала железные "ежи" на улицах города.