Уже в 6 утра в квартире Ксении Мишиной кипела работа. Первый этаж и лестницу она украсила золотыми и голубыми шариками и установила композицию в виде цифры 11. "С днем рождения, лучший сын", – подписала актриса.

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Ксения Мишина поздравила сына с днем рождения

В инстаграм-сторис знаменитость залила архивное видео из Парижа на фоне Триумфальной арки и посвятила Платону трогательные слова.

Неотъемлемая часть моей души. Сегодня ему уже 11 лет, но я помню его первый шаг, слово и все-все достижения, как будто это было вчера,

– чувственно поздравила Ксения Мишина.

Однако обучение Платон не пропускает даже в день рождения. "Но школа у нас только по графику, поэтому направляемся туда", – прокомментировала актриса.

Ксения Мишина поздравила сына с днем рождения / Фото из инстаграм-сторис актрисы

Ксения Мишина поздравила сына с днем рождения / Фото из инстаграм-сторис актрисы

Напомним, в свои 10 лет Платон впервые встретился с родным отцом. Александр, от которого Ксения Мишина сбежала на 7 месяце беременности, объявился во время войны и захотел познакомиться с сыном. Однако общение у них не сложилось, потому что, по мнению актрисы, "ему нужна она, а не ребенок".