После начала полномасштабного вторжения отец Платона решил возобновить отношения с сыном. Ранее Мишина признавалась, что после этой встречи общение прекратилось.

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С отцом мальчика актриса разошлась, когда еще была беременна, поэтому бывший муж не участвовал в воспитании сына. Однако звезда решила познакомить Платона с родным отцом.

Кто я такая, чтобы не разрешить познакомиться с отцом? Ребенок сам сделал выводы после проведенного вместе времени. Я с Платоном все проговорила во избежание травм. Но не исключаю, не все сейчас получится проработать и в будущем это может дать о себе знать. Я воспринимаю это как задачу, которую он должен решить в своей жизни,

– объяснила Мишина.

Она говорит, что отцу не удалось наладить отношения с мальчиком и их общение снова прекратилось.

По ее словам, мужчина не изменился. "Скажу так, не закрытый гештальт был больше у меня, чем у сына. Я понимала, что ему нужна я, а не ребенок ", – считает Ксения.

Она добавила, что эта встреча оказала плохое влияние на сына.

Он начинал спрашивать: "А почему так?". Кроме того, новая семья бывшего начала качать права. Я сказала: "Нет, это не обо мне",

– подытожила Мишина.

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Добавим, что ранее Ксения Мишина назвала своего бывшего мужа тираном и манипулятором. По ее словам, мужчина "спускал ее с лестницы", а во время беременности и токсикоза заставлял работать. Возможно, отец Платона не изменился, поэтому актриса решила прекратить его общение с сыном.