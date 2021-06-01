Украинская актриса и главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина поделилась новыми деталями прежних отношений. Она рассказала, что примерно в 16-17 лет переехала в Киев, чтобы заниматься творчеством. Будущая звезда поступила в Киевский университет имени Карпенко-Карого.

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Ксения Мишина о насильственных отношениях

В 20 лет, когда девушка еще училась, она познакомилась со старшим на 10 лет мужчиной. Он сразу начал ухаживать за Ксенией. Но студентка была полностью погружена в учебу и не хотела иметь отношения.

"Он постоянно проявлял интерес ко мне, постоянно приезжал ко мне, пытался ухаживать, но нет-нет-нет... И вот он после недель шести сказал мне: "Так, все, хватит, я не могу тебя добиться, я уже не могу на тебя смотреть, возможно я не твой человек. Прости". Потом я как-то проснулась однажды утром и подумала, чего-то мне не хватает, возможно, я его люблю", – поделилась Мишина.

Звезда рассказала, что после этого они начали жить вместе, а чуть позже Ксения забеременела. Именно с этого момента ее жизнь превратилась в кошмар.

Я тогда была зависима от него в финансовом плане. Мне не хватает денег, я хочу есть, я ездила в университет. (Он отвечал): "Всего этого хватает, не поешь, сама иди зарабатывай". Вот эти манипуляции, абьюзерство,

– призналась актриса.



Ксения Мишина с сыном / Фото из инстаграма звезды

Ксения добавила, что несмотря на ее состояние, она была вынуждена убирать, готовить, выполнять домашние обязанности, даже когда страдала от токсикоза и гормональных всплесков. Однажды терпение Мишиной лопнуло.

"Просто позвонила родителям и сказала: заберите меня из этого ада. И все", – подчеркнула знаменитость. Тогда Наталья, мать актрисы, приехала к дочери в Киев и помогла переехать в Севастополь, где родился Платон.

Впоследствии Ксения Мишина стала учиться на заочной форме, живя на два города. Вместе с тем сыном занималась мама актрисы: "Как только я родила ребенка, он совсем пропал. Он пообещал мне отправить ванночку детскую, вот. И она до сих пор идет", – призналась актриса.

После этого Ксения Мишина не раз встречалась с отцом Платона. Однажды подвыпивший он спустил ее с лестницы. Но сам сын больше никогда не видел отца.