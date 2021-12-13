Ксения Мишина рассекретила самую дорогую вещь в своем гардеробе: сколько она стоит
Источник:"Світське життя"
Украинская актриса Ксения Мишина призналась, что самое дорогое в ее гардеробе – сумочка от знаменитого бренда. Но ее звезда приобрела не сама, это – подарок от Александра Эллерта.
Немало украинских звездных жен и любимых могут похвастаться дорогими подарками от мужчин. Известная украинская актриса Ксения Мишина также призналась, что самая дорогая вещь в ее гардеробе – подарок.
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Самая дорогая вещь Ксении Мишиной
Актриса рассказала, что самой дорогой в ее гардеробе вещью является сумка от французского модного бренда Louis Vuitton. Она стоит 2,5 тысячи долларов – более 67 тысяч гривен.
Мне кажется, что самая дорогая вещь в моем гардеробе – это сумочка Louis Vuitton. Она стоила около 2,5 тысячи долларов. Это на день рождения мне вот такой подарок. Это мне мой бывший подарил,
– рассказала звезда.
Судя по тому, что сейчас Ксения Мишина не в отношениях с Александром Эллертом, очевидно, что драгоценную сумку она получила в подарок от юмориста.
Отметим, свой день рождения актриса отпраздновала, когда еще встречалась с Александром. Празднование прошло в оккупированном Крыму, куда Ксения Мишина приехала с избранником и сыном. В Крыму живет мама звезды, которую она посещает крайне редко.
Ценные подарки звездам от мужчин
- Пожалуй, самым дорогим подарком может похвастаться Камалия – жена миллиардера Захура. Однажды он презентовал ей частный самолет.
- Перед Новым годом певица Оля Цибульская получила дорогой подарок от своего мужа. Он позвонил концертному директору жены, заказал ее выступление в новогоднюю ночь и даже оставил предоплату. Всего любимый Цибульской подарил ей около 10 тысяч долларов – ее двойной гонорар.
- Ирина Федишин самым ценным презентом считает автомобиль, который получила от любимого три года назад: "любимый сказал тост и вручил мне коробочку. Там были ключи от авто. Мы вышли на улицу и я увидела автомобиль. Он был с большим бантиком, мигал мне".