Чимало українських зіркових дружин і коханих можуть похизуватися дорогими подарунками від чоловіків. Відома українська акторка Ксенія Мішина також зізналась, що найдорожча річ в її гардеробі – подарунок.
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Найдорожча річ Ксенії Мішиної
Актриса розповіла, що найдорожчою в її гардеробі річчю є сумка від французького модного бренду Louis Vuitton. Вона коштує 2,5 тисячі доларів – понад 67 тисяч гривень.
Мені здається, що найдорожча річ у моєму гардеробі – це сумочка Louis Vuitton. Вона коштувала близько 2,5 тисячі доларів. Це на день народження мені ось такий подарунок. Це мені мій колишній подарував,
– розповіла зірка.
Судячи з того, що зараз Ксенія Мішина не в стосунках з Олександром Еллертом, очевидно, що коштовну сумку вона отримала у подарунок від гумориста.
Коштовні подарунки зіркам від чоловіків
- Мабуть, найдорожчим подарунком може похизуватися Камалія – дружина мільярдера Захура. Одного разу він презентував їй приватний літак.
- Перед Новим роком співачка Оля Цибульська отримала дорогий подарунок від свого чоловіка. Він зателефонував концертному директору дружини, замовив її виступ у новорічну ніч та навіть залишив передоплату. Загалом коханий Цибульської подарував їй близько 10 тисяч доларів – її подвійний гонорар.
- Ірина Федишин найкоштовнішим презентом вважає автомобіль, який отримала від коханого три роки тому: "Коханий сказав тост і вручив мені коробочку. Там були ключі від авто. Ми вийшли на вулицю і я побачила автомобіль. Він був з великим бантиком, блимав мені".