Чимало українських зіркових дружин і коханих можуть похизуватися дорогими подарунками від чоловіків. Відома українська акторка Ксенія Мішина також зізналась, що найдорожча річ в її гардеробі – подарунок.

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Найдорожча річ Ксенії Мішиної

Актриса розповіла, що найдорожчою в її гардеробі річчю є сумка від французького модного бренду Louis Vuitton. Вона коштує 2,5 тисячі доларів – понад 67 тисяч гривень.

Мені здається, що найдорожча річ у моєму гардеробі – це сумочка Louis Vuitton. Вона коштувала близько 2,5 тисячі доларів. Це на день народження мені ось такий подарунок. Це мені мій колишній подарував,

– розповіла зірка.

Судячи з того, що зараз Ксенія Мішина не в стосунках з Олександром Еллертом, очевидно, що коштовну сумку вона отримала у подарунок від гумориста.

Зазначимо, свій день народження акторка відсвяткувала, коли ще зустрічалась з Олександром. Святкування пройшло в окупованому Криму, куди Ксенія Мішина приїхала з обранцем та сином. У Криму живе мама зірки, яку вона навідує вкрай рідко.

Коштовні подарунки зіркам від чоловіків