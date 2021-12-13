Немало украинских звездных жен и любимых могут похвастаться дорогими подарками от мужчин. Известная украинская актриса Ксения Мишина также призналась, что самая дорогая вещь в ее гардеробе – подарок.

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Самая дорогая вещь Ксении Мишиной

Актриса рассказала, что самой дорогой в ее гардеробе вещью является сумка от французского модного бренда Louis Vuitton. Она стоит 2,5 тысячи долларов – более 67 тысяч гривен.

Мне кажется, что самая дорогая вещь в моем гардеробе – это сумочка Louis Vuitton. Она стоила около 2,5 тысячи долларов. Это на день рождения мне вот такой подарок. Это мне мой бывший подарил,

– рассказала звезда.

Судя по тому, что сейчас Ксения Мишина не в отношениях с Александром Эллертом, очевидно, что драгоценную сумку она получила в подарок от юмориста.

Отметим, свой день рождения актриса отпраздновала, когда еще встречалась с Александром. Празднование прошло в оккупированном Крыму, куда Ксения Мишина приехала с избранником и сыном. В Крыму живет мама звезды, которую она посещает крайне редко.

Ценные подарки звездам от мужчин