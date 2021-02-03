Певица Камалия и пакистанский миллиардер Мохаммад Захур женаты уже 17 лет. За это время мужчина баловал любимую роскошными подарками. Звезда призналась, что самый дорогой презент от любимого – самолет.

Источник: "Звездный путь" на "Украине"

Артистка не скрывает, что муж-миллиардер полностью ее обеспечивает и

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Камалия о самом дорогом подарке мужа

В 2013 году Мохаммад Захур вошел в рейтинг 100 самых богатых людей Украины по версии журнала "Фокус". Тогда состояние бизнесмена составляло 600 миллионов долларов. Поэтому жена миллиардера получает драгоценности не на праздники, а просто так. Без всякого повода мужчина презентовал любимой и самый дорогой подарок – самолет.

Это было просто так, сюрприз просто. Летели в Америку, прилетели на личном самолете,

- призналась Камалия.

Камалия о семейных обязанностях

Семья живет в роскошном загородном имении, однако хозяйством артистка не занимается – не готовит и не убирает. У супругов есть множество помощников – повар, горничная, садовники, няни.

"Конечно, организацией всего хозяйства занимаюсь я. Захур только тогда, как что-то надо по финансам. Он у нас финансовый директор", – с юмором отметила Камалия.