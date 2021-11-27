Звездная пара состоит в браке уже 15 лет. Муж и продюсер Федишин – Виталий Човнык часто радует любимую ценными презентами.

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Самый дорогой подарок Ирины Федишин от мужа

В 2020 году Виталий приобрел для любимой квартиру в солнечной Болгарии, однако ее пришлось продать из-за карантина. Супруги решили потратить средства на что-то другое.

А вот Ирина самым дорогим подарком считает автомобиль, который получила от избранника 3 года назад на день рождения во время празднования в ресторане.

"Любимый сказал тост и вручил мне коробочку. Там были ключи от авто. Мы вышли на улицу и я увидела автомобиль. Он был с большим бантиком, мигал мне", – вспомнила Федишин.

Ирина Федишин возле автомобиля / Фото из инстаграма певицы

Артистка в шутку добавила, что пора пересаживаться на Теслу.

Напомним, недавно в Киеве в припаркованный автомобиль артистки въехал грузовик. Это произошло поздно вечером под дворцом "Украина". Тогда никого в машине не было, поэтому обошлось без пострадавших.