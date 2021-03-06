Украинская актриса и главная героиня "Холостячки" опубликовала новый снимок. Она продемонстрировала стильный и изысканный образ в блестящей мини-юбке и топе.

Известная украинская актриса Ксения Мишина после завершения проекта "Холостячка" одинаково часто общается с поклонниками и публикует в сети фото с избранником, или же демонстрирует новые образы. На днях она поделилась кадром с фотосессии.

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Образ Ксении Мишиной

Для новой фотосъемки актриса выбрала довольно откровенный наряд. Звезда предстала перед камерой в соблазнительной позе и проникновенно смотрела в объектив. Она примерила золотистый кроп-топ с блестками и мини-юбку. Наряд удачно подчеркнул прелести Ксении Мишиной и ее безупречную фигуру.

Стильный аутфит актриса дополнила черными босоножками с золотой цепочкой, а уши украсила серьгами-кольцами. Стилисты не оставили без внимания роскошные волосы звезды: они распустили их и уложили нежными локонами.

Изящный look звезды завершил макияж, что красовался на лице. Ксении Мишиной накрасили глаза коричневыми тенями и черными стрелками, а губы подчеркнули розовым блеском.

Под фото актриса предложила подписчикам рассказать свои истории и поддержать друг друга. Такое доброжелательное предложение откликнулась фанам актрисы, поэтому в комментариях под заметкой можно найти множество интересных историй из жизни людей и мотивацию двигаться дальше.



Ксения Мишина / Фото из инстаграма Ксении Мишиной

Яркие фото и образы Ксении Мишиной