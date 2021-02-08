Украинская певица Ирина Федишин и актриса Ксения Мишина вместе с семьями улетели на отдых в солнечную Доминикану. Оказалось, что знаменитости выбрали для отпуска один отель, в котором встретились случайно.

Звезды украинского шоу-бизнеса продолжают делиться яркими фотографиями с жарких курортов. Во время пандемии они решаются отправляться за границу, где на берегу океана набираются сил для продуктивного рабочего года. Так, Ирина Федишин и Ксения Мишина для зимних каникул выбрали Доминикану.

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Федишин и Мишина в Доминикане

Обе женщины мечтали об отдыхе у моря или океана. Их мечты осуществились. Ирина и Ксения вместе с семьями отправились в Доминикану. Там принимают солнечные ванны на побережье, купаются в бирюзовой водичке и наслаждаются долгожданным отпуском.

Они остановились в одной гостинице и на днях случайно встретились в холле. Звезды не упустили случая сделать несколько фотографий и поделиться этой новостью с поклонниками. Федишин и Мишина позировали вместе с любимыми и детьми. Актриса предстала перед камерой в черном топе и джинсах, а Ирина – в черно-белом костюме и кедах. Судя по фото, все были рады такой встрече и весело провели время вместе.



Ирина Федишин и Ксения Мишина / Фото из инстаграма Ирины Федишин



Федишин и Мишина с семьями на отдыхе / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Федишин о встрече с Мишиной

В публикации Ирина поделилась, что многие поклонники писали ей, что где-то в Доминикане отдыхает Ксения Мишина.

Я сама была удивлена, когда увидела Ксению в нашей гостинице. Бывает же?! Заехали в одну гостиницу, еще и рядом поселились. Это была очень приятная встреча. Мы ближе познакомились семьями. Очень красивая и позитивная пара,

– написала в публикации Федишин.

Исполнительница добавила, что они делятся впечатлениями от отдыха, обсуждают его. Ирина рассказала, что Ксении также постоянно писали подписчики, что неподалеку отдыхает Федишин.