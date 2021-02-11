Главная героиня проекта "Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане. Она показала новое фото с островов, где позировала на качелях.

Главная героиня самого романтичного шоу "Холостячка" Ксения Мишина во время морозной погоды в Украине отправилась в Доминиканскую республику вместе с Александром Эллертом и детьми.

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Новое фото Ксении Мишиной

Украинская актриса поразила новым кадром с Доминиканских островов. Она позировала перед камерой на качелях, вздымавшейся высоко в небо. На фоне были видны только зеленые поля, поэтому снимок получился волшебным и завораживающим.

Ксения Мишина выбрала красивый летний образ. Она надела черный лаконичный топ и синюю мини-юбку с белыми полосками. Примечательно, что звезда предстала перед камерой босиком, что делало фото более особенным.

Длинные волосы Ксения Мишина собрала в конский хвост. Также она дополнила аутфит тонким браслетом на руке и очками с тонкой оправой и розовыми стеклами. Лицо актриса подчеркнула нежным макияжем.



Ксения Мишина / Фото из инстаграма Ксении Мишиной

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