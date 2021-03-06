Українська акторка та головна героїня "Холостячки" опублікувала новий знімок. Вона продемонструвала стильний та вишуканий образ у блискучій мініспідниці й топі.

Відома українська акторка Ксенія Мішина після завершення проєкту "Холостячка" однаково часто спілкується з прихильниками та публікує в мережі фото з обранцем, або ж демонструє нові образи. Днями вона поділилась кадром з фотосесії.

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Образ Ксенії Мішиної

Для нової фотозйомки акторка обрала доволі відверте вбрання. Зірка постала перед камерою в спокусливій позі й проникливо дивилась в об'єктив. Вона приміряла золотистий кроп-топ із блискітками й мініспідницю. Вбрання вдало підкреслило принади Ксенії Мішиної та її бездоганну фігуру.

Стильний аутфіт акторка доповнила чорними босоніжками із золотим ланцюжком, а вуха прикрасила сережками-кільцями. Стилісти не залишили без уваги розкішне волосся зірки: вони розпустили його та вклали ніжними локонами.

Витончений look зірки завершив макіяж, що красувався на обличчі. Ксенії Мішиній нафарбували очі коричневими тінями й чорними стрілками, а губи підкреслили рожевим блиском.

Під фото акторка запропонувала підписникам розповісти свої історії й підтримати одне одного. Така доброзичлива пропозиція відгукнулась фанам акторки, тому в коментарях під дописом можна знайти безліч цікавих історій з життя людей та мотивації рухатися далі.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

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